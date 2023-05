Əməkdar artist Lalə Məmmədova üzgərmə əməliyyatından sonra növbəti dəfə görüntülənib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, müğənni-bəstəkar Murad Arifin mayın 19-u baş tutması planlaşdırılan konsertinin hazırlıq mərhələsinə qatılıb.

Məmmədovanın üzündəki kəskin dəyişiklik yenidən nəzərə çarpıb.

