Xəbər verdiyimiz kimi, Şuşa şəhərində “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış konsert proqramı təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, festivalın ilk günü maraqlı məqamlarla yadda qalıb. Belə ki, ötən gün tamaşaların, iştirakçı ölkələrin sənətkarlıq nümunələrinin və milli mətbəxin təqdimatı olub.

