Keçmiş polis sevdiyi qıza görə özünü öldürdü - FOTO

Ağdaş rayonunda keçmiş polis əməkdaşı intihar edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Qəbələ rayonlararası mühafizə şöbəsində polis nəfəri vəzifəsində çalışmış və bir müddət əvvəl səhhəti ilə bağlı daxili işlər orqanlarından xaric edilmiş 28 yaşlı Məhərrəm Hüseynov yaşadığı evdə özünə xəsarət yetirərək canına qəsd edib. İlkin ehtimala görə, o, sevdiyi qıza görə həyatına son qoyub.

Faktla bağlı Ağdaş Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.



İntihar edən M.Hüseynovun fotosunu təqdim edirik:

