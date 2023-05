Futbol üzrə Azərbaycan I Divizionun 28-ci turunda yaşıl meydanlarda nadir görünən qol vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Araz Naxçıvan” - “Səbail-2” matçında birincilərin oyunçusu Bayraməli Qurbanov künc zərbəsindən birbaşa topu qapıya göndərib. Bu, qarşılaşmanın 78-ci dəqiqəsində qeydə alınıb.

Görüş “Araz Naxçıvan”ın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.