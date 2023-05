Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu mayın 10-da Moskvada rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Cənubi Qafqazdakı durumu müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu türkiyəli nazir tviterdə yazıb.

O bildirib ki, tərəflər həmçinin Ukrayna və Suriyadakı durum barədə də danışıblar.

Qeyd edək ki, Moskvada Türkiyə, Rusiya, Suriya və İran XİN başçıları arasında dördtərəfli görüş keçirilir.

