Naxçıvan MR Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbov və oğlu Seymur Talıbov uzun müddət sonra görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Talıbovlar Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərində yerləşən büstünü ziyarət ediblər.

Həmin fotonu təqdim edirik.

