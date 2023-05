Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda deyilir:

"Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində əlavə canlı qüvvə və döyüş texnikası cəmləşdirən Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin aktivliyi tərəfimizdən müşahidə edilir. Bununla qarşı tərəf növbəti təxribata zəmin yaratmağa cəhd göstərir.

Bir daha bildiririk ki, bölgədə yaranmış gərginliyə görə bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.