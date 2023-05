Kriştiano Ronaldonun sevgilisi Corcina Rodriqes Messini “İlin idmançısı” mükafatını qazanması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lionel Messinin həyat yoldaşı Antonella Rokuzzo Messinin “İlin idmançısı” mükafatını qazandığı tədbirdən fotolar paylaşıb. Corcina şəkilləri bəyənərək, “Gözəl” rəyini yazıb. Corcinanın bu rəyi sosial mediada 30 mindən çox bəyənmə alıb.

Qeyd edək ki, Rodriqes və Rokuzzo sosial mediada bir-birilərini təqib edirlər.

