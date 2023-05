Gəncə və ətraf rayonlarında höküm sürən qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Daşkəsən rayonuna dolu yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün axşam saatlarında leysan yağışdan sonra təxminən 10-15 dəqiqə ərzində rayonun Dəsdəfur kəndinə dolu düşüb.

Həmçinin güclü yağış nəticəsində Quşçu kəndinə sel gəlib.

Hazırda Qərb bölgəsində yağışlı hava şəraiti davam edir.

