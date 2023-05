Qan şəkərini tənzimləyir, immuniteti gücləndirir - Qara əncirin faydaları

Qara əncir bir sıra sağlamlıq üçün olduqca faydalıdır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən Qara əncirin faydalarını təqdim edir.

Yaxşı lif mənbəyidir: Qara əncir həzmi yaxşılaşdırmağa və bağırsaq hərəkətlərini tənzimləməyə kömək edə bilən zəngin pəhriz lifi mənbəyidir. Lif həm də xolesterol səviyyəsini və ürək xəstəliyi riskini azaltmağa kömək edir.

Antioksidantlarla zəngindir: Qara əncirin tərkibində fenolik birləşmələr və flavonoidlər kimi yüksək səviyyədə antioksidantlar var ki, bu da hüceyrələri sərbəst radikalların yaratdığı zərərdən qorumağa kömək edir. Bu, xərçəng, diabet və ürək xəstəliyi kimi xroniki xəstəliklərin riskini azaltmağa faydalı ola bilər.

Qan şəkərini idarə etməyə kömək edə bilər: Qara əncir aşağı glisemik indeksli qidadır, yəni yavaş həzm olunur və udulur, bu da qan şəkərinin səviyyəsini tənzimləməyə kömək edə bilər. Bu, diabetli insanlar və ya vəziyyəti inkişaf etdirmək riski olan insanlar üçün faydalı ola bilər.

Sümük sağlamlığı üçün xeyirlidir: Qara əncir sümük sağlamlığı üçün vacib olan kalsium və digər mineralların zəngin mənbəyidir. Qara əncirin müntəzəm istifadəsi sümük sıxlığını yaxşılaşdırmağa və osteoporoz riskini azaltmağa kömək edə bilər.

İmmunitet funksiyasını gücləndirə bilər: Qara əncir immunitet funksiyasını dəstəkləməyə və ümumi sağlamlığı yaxşılaşdırmağa kömək edə bilən vitamin və mineralların, o cümlədən C vitamini və kaliumla zəngindir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qara əncir bir sıra potensial sağlamlıq faydaları olsa da, orta səviyyədə istehlak edilməlidir.

