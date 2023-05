“Həmin Zaur” proqramında iştirakından və rəqsindən sonra sosial şəbəkələrdə populyarlaşan azyaşlı Sadiq Əsədli müğənni Günel Zeynalovanıın qohumu olduğu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sadiq Günel və Tunar Rəhmanın nağara ifaçısı olan əmilərinin nəvəsidir.

Bununla bağlı Günel özü də instaqramda paylaşımlar edib.

