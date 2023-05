ABŞ-a səyahət qaydalarında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, qeyri-mühacir vizaları ilə ABŞ-a hava yolu ilə səyahət edən vətəndaşlardan təyyarəyə minməzdən əvvəl COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmaları barədə sənəd tələb olunmur.

