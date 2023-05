ABŞ-ın “NBCUniversal” mediakorporasiyasının keçmiş satış direktoru Linda Yakkarino “Twitter”in baş direktoru vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İlon Mask sosial şəbəkədəki səhifəsində bildirib.

“Linda Yakkarinonu “Twitter”in yeni baş direktoru kimi salamlamaqdan məmnunam”, - İ.Maskın atdığı tvitdə deyilir.

