2023-2024-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə elektron sənəd qəbulu ilə əlaqədar problem yaşayanlar alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı şəhəri üzrə Təhsil idarəsindən bildirilib ki, müraciət edənlər özü elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən və ya internet resurslarına çıxış imkanı olmayan vətəndaşlardır. Daha ətraflı Xəzər tv-nin sujetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.