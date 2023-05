Sabah Türkiyədə böyük gündür - Bu qadağalar olacaq

Sabah seçkilər səbəbindən Türkiyədə bir sıra qadağalar olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhər saat 6-dan gecə 24-ə qədər spirtli içkilərin satışı qadağan olunacaq. Qəhvəxana, internet kafe kimi bütün ictimai əyləncə yerləri seçkilərə görə bağlı qalacaq.Obyektlərdə sadəcə yemək xidməti olacaq. Toylar isə saat 18:00-dan sonra başlayacaq.

Bundan başqa, yaşayış məntəqələrində təhlükəsizliyin və asayişin qorunmasına cavabdeh olanlardan başqa heç kim silah daşıya bilməyəcək.

Türkiyə sabah prezident seçkisi və 28-ci dönəm parlament seçkiləri üçün sandıq başına gedəcək.

Bu gün saat 18:00-da başlayacaq təbliğat qadağası 24 saat davam edəcək. Sabah seçki məntəqələri bağlanana qədər təbliğat xarakterli xəbərlər və verilişlər olmayacaq. Saat 18.00-dan 21.00-dək Ali Seçki Şurasının seçki ilə bağlı xəbərləri paylaşılacaq.

