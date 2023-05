Bu gün Liverpul şəhərində “Liverpool Arena” idman-konsert meydançasında “Avroviziya 2023” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin finalı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, finalda 26 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. Müsabiqənin qalibi tamaşaçılar və peşəkar münsiflər heyətinin birgə səsverməsi nəticəsində müəyyənləşəcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycanı təmsil edən TuralTuranX dueti finala keçmək üçün lazımi səsləri toplaya bilməyib.

Müsiqi yarışının canlı yayımını təqdim edirik:



