Bazar günü keçirilən prezident seçkilərində sandıqların 99,20%-i açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan 49,39% səslə hazırda liderdir. Onun əsas rəqibi Kemal Kılıçdaroğlu 44,97%-lə Ərdoğandan geridədir.

Sinan Oğan isə 5,20% səs toplayıb.

Birinci turda qalib gəlmək üçün namizədlərdən biri 50+1 bir səs toplamalıdır. Hazırki rəqəmlər isə bunun mümkünsüzlüyünü göstərir.

Bu, isə səsvermənin ikinci turunun olduğunu göstərir. İkinci turu mayın 28-nə təyin edilib.



