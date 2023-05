Rəqsləri ilə zaman-zaman gündəm olan müğənni Nərmin Kərimbəyova bu dəfə Qobustanda rəqs edib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı Qaval daşının yanında, Qobustan qayalıqlarında “Belə dərd olmaz” mahnısını ifa edərək oynayıb.

O, daha sonra trendə çevirilən rəqsinin zəngli saatla uyğunlaşdırılmasına söz ataraq deyib: “Bu da “budilnik” rəqsi”.

