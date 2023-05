Ukrayna ağır itkilər verir - Forbes

Rusiya Ukrayna ordusuna məxsus artilleriya qurğularını, o cümlədən Qərbin Kiyevə verdiyi artilleriyaları intensiv şəkildə məhv edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Forbes məlumat verib. Bildirilir ki, Rusiyanın hücumları nəticəsində Ukrayna ağır itkilər verir. “Ukraynaya tədarük edildiyi rəsmi olaraq açıqlanan 152 böyük M777 155 mm çaplı aubitsaların üçdə birindən çoxu zədələnib və ya məhv edilib” – Forbesin məlumatında deyilir.

Qeyd olunub ki, Rusiyanın müəhhərikli topları, xüsusilə Böyük Britaniya istehsalı olan “AHS Krab” və ABŞ istehsalı olan “M109”ları zərərsizləşdirib.

