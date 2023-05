Mehriban Ələkbərzadə kollektivə təqdim olundu - FOTO

Mədəniyyət nazirinin müvafiq əmri ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının Bədii rəhbəri təyin olunan Əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadə teatrın kollektivinə təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mədəniyyət nazirinin müavini Murad Hüseynov Mehriban Ələkbərzadəni təbrik edib, onun teatr fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, quruluş verdiyi səhnə əsərlərinə olan tamaşaçı marağından danışıb.

Mehriban Ələkbərzadə göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirib.

Teatrın kollektivi təqdimatı alqışlarla qarşılayıb.

