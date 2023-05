28 May Müstəqillik Günü ilə əlaqədar qeyri-iş günləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmək Məcəlləsinə əsasən, həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir.

Bu səbəbdən 28 may bazar gününə təsadüf etdiyi üçün iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək. Beləliklə, 29 may da iş günü olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.