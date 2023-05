Türkiyənin ATA İttifaqının prezidentliyə namizədi Sinan Oğan prezident seçkilərinin ikinci turunda hansı namizədi dəstəkləyəcəyini açıqlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə danışan Sinan Oğan 19 mayda qərarını elan edəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə mayın 28-də prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.

