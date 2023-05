Xəstə övladı üçün yığdığı 10 mini oyunda uduzdu - VİDEO

Gəncə sakini xəstə övladı üçün yığdığı 10 min manat əməliyyat xərcini onlayn oyunda uduzub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 31 yaşlı Şəfiqə Əhmədova yaşanan hadisə ilə bağlı “Xəzər xəbər”ə danışıb:

“Birinci dəfə beş oyun təqdim etdilər. Ondan 12 manat 70 qəpik qazandım. Sonda isə səkkiz oyun təqdim etdilər. Bu səkkiz oyuna da 5 000 manat pul qoyduq. 15 000 manat qazandım. 12 manat 70 qəpik köçürüldü, amma 15 000 manat köçürülmədi. Pulumuz getdi. Bu pul da uşağın əməliyyat pulu idi”.

Şəfiqə Əhmədovanın 10 000 manatı geri almaq üçün cəhdləri boşa çıxıb.

DİN Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Eşqin Qasımov bildirib ki, vətəndaşın müraciəti ilə bağlı müvafiq araşdırmalar aparılır: “Hazırda pulun ölkə daxilində və ya ölkə xaricində olan şəxslər tərəfindən köçürülməsi ilə bağlı müvafiq sorğular göndərilib. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək”.

Daha ətraflı sujeti təqdim edirik.

