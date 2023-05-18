UEFA-dan şok paylaşım: Final oyunu "Real" və "İnter" arasında "olacaq"

UEFA "Mançester Siti" - "Real Madrid" oyunundan sonra qalmaqallı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti" ümumi hesaba görə, 5-1 hesabı ilə qələbə qazanaraq finala vəsiqə qazansa da, UEFA finalın afişasında "Mançester Siti"nin deyil, "Real Madrid"in adını qeyd edib. Paylaşımda İstanbuldakı final oyunun "Real Madrid" - "İnter" arasında olacağı qeyd edilib. "Real Madrid" və "İnter"in loqolarının olduğu paylaşımda "Finalçılar bəlli oldu, səhnə hazırdır" sözləri yazılıb. Bir müddət sonra paylaşım silinib.