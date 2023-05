Vatsap növbəti funksiyasını təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.

Yeni funksiyada istifadəçilər biri-birinə animasiyalı emojilər də göndərə biləcəklər.

Yenilik tezliklə bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.

