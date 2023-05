Xalq artisti Flora Kərimova Murad Arifin bu gün baş tutan konsertinə qatılıb.

Metbuat.a olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi tədbirdə qızı Zümrüd və nəvəsi Loranla iştirak edib.

Müğənninin ailəsi ilə görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.