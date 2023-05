Aparıcı Vüsalə Əlizadənin sağlamlığında nasazlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə İnstaqram hekayəsində məlumat verib.

Müalicə aldığını bildirən Əlizadə paylaşımına “Cəhdlərim bitməz, amma ümidlərim də tükənməz!” – deyə, yazıb.

