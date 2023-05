Xalq artisti Nəzakət Teymurova tanınmış aparıcı Ceyran Rəhimova və qızı Nigarla istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, instaqramda paylaşım edib.

Teymurova şəkillərinə “Canlarımla istirahətdə” şərhini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.