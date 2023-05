Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXXV tur başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci matç günündə daha dörd görüş keçirilib.

"Turan Tovuz" doğma meydanda "Səbail"lə heç-heçə edib - 2:2.

Çempionluğunu rəsmiləşdirən "Qarabağ" evdə "Sumqayıt"a 1:2 hesabı ilə yenilib.

"Şamaxı" - "Qəbələ" və "Sabah" - "Zirə" görüşləri qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

Bununla Premyer Liqada avrokuboka dördüncü vəsiqə və elitanı tərk edəcək klub sonuncu turda bəlli olacaq.

