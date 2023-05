Bağdakı dəliyə baxan ailə inanmadı - Milyonçu oldular / FOTO

Almaniyanın Elmshorn şəhərində yaşayan türk əsilli ailə bir gündə milyonçu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şahin ailəsinin bağçasına meteorit daşı düşüb. Məlumata görə, çəkisi 3,7 kiloqram olan meteorit daşı üçün 4 milyon 300 min türk lirəsi təklif edilir. Ailə başçısı Mahmut Şahinin sözlərinə görə, onlar meteorit daşını seyfdə saxlayır.

Məlumata görə, bu, Şlezviq Holşteyn əyalətinə indiyə qədər düşən ən böyük meteorit daşıdır. Mahmut Şahin Almaniya xaricindən də çoxlu təkliflər aldıqlarını ifadə edib. Ailə üzvləri hələlik meteorit daşını satmağa tələsmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.