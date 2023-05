Səudiyyə peşəkar liqasının 28-ci turunda “Əl-Nəsr” öz meydanında “Əl-Şəbab” üzərində əzmkar qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 0-2 hesabı ilə geridən olan meydan sahibləri 3 qol vuraraq qalib olub. Qələbə qoluna isə Kriştiano Ronaldo imza atıb. Qeyd edək ki, “Əl-Nəsr” bu mövsüm Səudiyyə liqasında 28 oyundan 63 xal toplayaraq ikincidir. “Əl-İttihad” 66 xalla liderdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.