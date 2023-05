Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında “Əş-Şəbab”la oyunda “Əl-Nəsr”in qələbə qolunu vuran Kriştiano Ronaldo sevincini fərqli formada qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səcdəyə gedib. Qeyd edək ki, “Əl-Nəsr” 0-2 hesabı ilə geridə olsa da, 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb.

