Süleyman Soylu Suriyaya getdi

“Qaçqınların Suriyaya qayıdışı təmin olunacaq”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu Suriyada jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Suriyanın Cerablus bölgəsində yenidənqurma işləri başlayacaq: "Burada yeni mənzillər inşa ediləcək. Qaçqınlar buraya könüllü və təhlükəsiz şəkildə qayıdacaqlar. Onlar buradakı təhsil və iş imkanlarından istifadə edə biləcəklər. Bu, ciddi layihədir. Bir ildir bu layihə üzərində iş gedir. Ümid edirik ki, bu layihənin icrası 2-3 il ərzində başa çatacaq".

