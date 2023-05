Tanınmış aparıcı Zaur Kamalın qayda pozuntusu qeydə alınıb.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 24-də, paytaxtın Landau küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Zaur Kamal idarə etdiyi 10-VL-101 qeydiyyat nişanlı “Porsche” markalı avtomobillə Hüseyn Cavid parkının qarşısında (Vergilər Nazirliyinin qarşısında) ikinci cərgədə dayanaraq yolu zəbt edib. O, tanışı ilə yarım saata yaxın söhbət edərək dayanma-durma qaydasını pozub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.