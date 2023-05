“Qarabağ” onu heyətinə qatdı - FOTO

“Qarabağ” ilk transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az futbolpress.az-a istinadən xəbər verir ki, “atlılar” “Zirə” ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatan Hamidu Keyta ilə razılaşıb. 28 yaşlı hücumçu yeni mövsümdən “atlılar”ın uğurları üçün çalışacaq. Tərəflər arasında müqavilə gələn ay imzalanacaq.

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov martda “Qalatasaray”a qarşı keçirilən yoldaşlıq görüşündə (1:2) Keytanı komandaya dəvət etmiş və ona şans vermişdi.

Hamidu bu mövsüm “Zirə” ilə Premyer Liqada 31 oyunda 8 qol, 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.