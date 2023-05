ATV-nin “Bizimləsən” proqramında ekspertlər arasında anlaşılmazlıq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə ekspert kimi çıxış edən Əli Mirəliyev ilə Taleh Yahyayev arasında gərginlik yaşanıb.

İştirakçılar birinin çıxışından sonra ekspertlərdə fikir ayrılığı baş verib. Taleh Yahyayevin fikirlərini bəyənməyən Əli Mirəliyev ona “sən haranın oxuyanısan?” kimi fikirlər səsləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.