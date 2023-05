Merve Dizdar 76-cı Kann Film Festivalında "Ən yaxşı aktrisa" nominasiyasında mükafata sahib olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu mükafata Nuri Bilge Ceylanın "Kuru otlar üstüne" filmindəki roluna görə layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.