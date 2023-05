Nəticələr açıqlanır: Ərdoğan öndədir - YENİLƏNİR

Seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

Seçki bülletenlərinin 95,24 faizi sayılıb.

Prezidentliyə namizədlərin səsləri:

Rəcəb Tayyib Ərdoğan - 52,34%

Kamal Kılıçdaroğlu - 47,66%

*** 20:03 ***

Seçki bülletenlərinin 82,64 faizi sayılıb.

Prezidentliyə namizədlərin səsləri:

Rəcəb Tayyib Ərdoğan - 53,41%

Kamal Kılıçdaroğlu - 46,59%

*** 18:04 ***

Seçki bülletenlərinin 55,60 faizi sayılıb.

Prezidentliyə namizədlərin səsləri:

Rəcəb Tayyib Ərdoğan - 56,36%

Kamal Kılıçdaroğlu - 43,64%

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.