Bu dəqiqələrdə Bakıda Ərdoğanın qələbəsi qeyd olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə prezident seçkilərində qalib gələn Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tərəfdarları Bakıda Türkiyə səfirliyinin qarşısına toplaşaraq qələbə sevincini yaşayırlar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.