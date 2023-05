Mayın 28-də Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı prezident seçkilərinin ikinci turunda qələbəsi münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki , bu barədə Zelenski Tvitterdə yazıb. Kiyev rəhbəri bildirib ki, gələcəkdə iki dövlət arasında strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə, Avropanın təhlükəsizliyi və sabitliyinin təmin edilməsi üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsinə ümid edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.