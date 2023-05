“Türkiyənin prezident seçkisində Ərdoğanın qalib gəlməsi üçün qurban boyuna almışdım. Tarixi zəfərimizlə bağlı qurban kəsməyin vaxtıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Baku TV-yə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib:

“Ya bu gün, ya sabah qurban kəsəcəyəm, verdiyim sözü həyata keçirəcəyəm”.

Xatırladaq ki, Türkiyədə keçirilən prezident seçkisinin birinci turu zamanı millət vəkili Elman Nəsirov Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qalib gəlməsi üçün qurban demişdi.

