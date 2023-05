Xalq artisti Aygün Kazımova yeni fotosessiyası diqqət cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "gəlincik" obrazını canlandıraraq fotolarını instaqram hesabında paylaşıb.

Fotolar izləyicilər tərəfindən də maraqla qarşılanıb.

