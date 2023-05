"Xanım müğənnilər bunu açıqlamaq istəmir" - Elgiz Əkbər

Aparıcı Elgiz Əkbər şou-biznedə pis vərdişləri olan müğənnilərdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, “Elgizlə izlə”də açıqlama verib. Elgiz deyib ki, hətta onların sırasında xanımlar da var:

“Şou-biznesdə pis vərdişlər surətlə yayılmaqdadır. Sorağı gəlməyən, gənc müğənnilərin içərisindədə olur. Hansı ki, onların arasında xanımlar var. Əldə etdiyimiz məlumata görə, artıq onlar da qurbana çevriliblər. Efirdə göstərdikləri aqressiyanın səbəbi də budur. Məhv olub getmişdilər. Yox olmuşdular. Son anda geri çəkilənlər var. Təbii ki, öz təcrübələrini danışmazlar. Az sayda adam var ki, bunu danışmağa meyillidir. Çoxu isə açıqlamaq istəmir. İstəməyin. Görünən odur ki, vəziyyət yaxşı deyil”.

