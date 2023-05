Rostovda avarçəkmə kanalında tribunaların çökməsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 26 nəfərə çatıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə region rəhbəri bildirib.

Bundan əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirliyi 21 yaralı və bir qadının öldüyünü bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.