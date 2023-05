Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanı oğurlamaqda ittiham olunan Qayane Akopyana (Martirosyan) qarşı açılan cinayət işi ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armenia” məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, iş üzrə məhkəmə iclası 5 iyuna təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.