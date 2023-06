Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moldovada keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə toplantısında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sammitə qatılan 47 ölkənin liderləri birgə foto çəkdirib.

Birgə foto çəkilən zaman Azərbaycan lideri İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə salamlaşma anı kameralara tuş gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.