Hindistanın Odişa əyalətində qatar və yük qatarının toqquşması nəticəsində sərnişin ekspressinin 8 vaqonu relsdən çıxıb.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, qəza dünən yerli vaxtla saat 19:20 radələrində Bahanaga Bazaar stansiyası yaxınlığında baş verib.

Son məlumatlara görə, ölənlərin sayı 288-dir. Yaralananların sayı dəqiq bilinmir.

