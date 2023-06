Məşhur amerikalı bəstəkar Sintiya Veyl vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, 1987-ci ildə iki Qrenmi mükafatı qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.