Azəbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyədə səfərdədir.

Metbuat.az “TRT”yə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısını Ankaranın hava limanında Türkiyənin dövlət və hökumət nümayəndələri qarşılayıb.

Azərbaycan lideri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın andiçmə mərasimində iştirak edəcək.

