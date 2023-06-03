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TOP-5 çempionatlar üzrə mövsümün komandası

TOP-5 çempionatlar üzrə mövsümün komandası
17:49 3 İyun 2023
91 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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Goal.com saytı Avropa üzrə mövsümün rəmzi komandasını hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandaya TOP-5 çempionatlardan olan futbolçular daxildir. Simvolik komandanın tərkibi belədir:

Qapıçı: Mark-Andre ter Stegen (“Barselona”)

Müdafiəçilər: Keran Trippier (“Nyukasl”), Ronald Arauxo (“Barselona”), Kim Min-Jae (“Napoli”), Natan Ake (“Mançester Siti”);

Yarımmüdafiəçilər: Rodri, Kevin de Brüyne (hər ikisi “Mançester Siti”), Cud Bellinqem (“Borussiya” Dortmund)

Hücumçular: Vinisius Junior (“Real”), Erlinq Haaland (“Mançester Siti”), Kilian Mbappe (PSJ)

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metbuat.az

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