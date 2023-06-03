TOP-5 çempionatlar üzrə mövsümün komandası

Goal.com saytı Avropa üzrə mövsümün rəmzi komandasını hazırlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, komandaya TOP-5 çempionatlardan olan futbolçular daxildir. Simvolik komandanın tərkibi belədir:
Qapıçı: Mark-Andre ter Stegen (“Barselona”)
Müdafiəçilər: Keran Trippier (“Nyukasl”), Ronald Arauxo (“Barselona”), Kim Min-Jae (“Napoli”), Natan Ake (“Mançester Siti”);
Yarımmüdafiəçilər: Rodri, Kevin de Brüyne (hər ikisi “Mançester Siti”), Cud Bellinqem (“Borussiya” Dortmund)
Hücumçular: Vinisius Junior (“Real”), Erlinq Haaland (“Mançester Siti”), Kilian Mbappe (PSJ)