TOP-5 çempionatlar üzrə mövsümün komandası

Goal.com saytı Avropa üzrə mövsümün rəmzi komandasını hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandaya TOP-5 çempionatlardan olan futbolçular daxildir. Simvolik komandanın tərkibi belədir:

Qapıçı: Mark-Andre ter Stegen (“Barselona”)

Müdafiəçilər: Keran Trippier (“Nyukasl”), Ronald Arauxo (“Barselona”), Kim Min-Jae (“Napoli”), Natan Ake (“Mançester Siti”);

Yarımmüdafiəçilər: Rodri, Kevin de Brüyne (hər ikisi “Mançester Siti”), Cud Bellinqem (“Borussiya” Dortmund)

Hücumçular: Vinisius Junior (“Real”), Erlinq Haaland (“Mançester Siti”), Kilian Mbappe (PSJ)

